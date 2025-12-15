«Тайга в тарелке»: рулет из лаваша с семгой — необычное на Новый год

Рулет «Тайга в лаваше» — для тех, кто любит сюрпризы! Рецепт на Новый год — в материале NEWS.ru.

На лаваш намазываем слой творожного сыра (150 г) с укропом (5 веточек). Сверху выкладываем пластинки слабосоленой семги (100 г), посыпаем тертым яйцом (5 штук) и каперсами (70 г). Неожиданный ход: добавляем тонкий слой моченой брусники (45 г), которая даст взрывную кислинку.

Плотно скручиваем рулет из лаваша, заворачиваем в пленку и убираем в холод на 2 часа. Перед подачей на праздничный стол закуску режем на куски. Такое блюдо удивит даже бывалых гурманов.

