Забудьте о сухих отбивных: этот сырный кляр сделает курицу сочной с хрустящей золотистой корочкой

Забудьте о сухих отбивных! Этот сырный кляр сделает курицу сочной внутри с хрустящей золотистой корочкой снаружи. Такой кляр не только добавляет потрясающий вкус, но и надежно удерживает все соки внутри мяса.

Для приготовления вам понадобится: 500–600 г куриного филе (грудки или бедра), 150 г твердого сыра, 2 яйца, 3–4 ст. л. муки, 2–3 ст. л. майонеза или сметаны, соль, молотый черный перец, паприка или другие специи по вкусу, растительное масло для жарки. Куриное филе нарежьте поперек волокон на пласты толщиной 1–1,5 см, слегка отбейте через пленку, посолите и поперчите. Для кляра: сыр натрите на мелкой терке. В миске смешайте сыр, яйца, майонез, муку, щепотку соли и специи. Должна получиться густая, тягучая масса. Разогрейте в сковороде достаточное количество масла. Каждый кусок курицы обмакните в сырный кляр, чтобы он полностью покрыл мясо, и аккуратно выложите в горячее масло. Жарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны под крышкой до румяной плотной корочки.

Выложите отбивные на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячими с любым гарниром или свежими овощами.

