Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 21:46

Вместо сложных блюд на горячее запекаю шашлычки: порадуйте себя на Новый год или на ужин

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вместо сложных блюд на горячее запекаю шашлычки с курицей и грибами в духовке. Порадуйте себя этим рецептом на Новый год или просто на ужин — это проще, чем кажется!

Вкус получается восхитительным: курица благодаря кефирному маринаду становится нежной и тающей во рту, а грибы, пропитавшись куриным соком и ароматами специй, превращаются в мясистый, невероятно вкусный гарнир.

Вам понадобится: 500 г куриного филе, 300 г свежих шампиньонов среднего размера, деревянные шпажки (замочить в воде на 30 минут). Для маринада смешайте 100 мл кефира или сметаны, 3 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. оливкового масла, 2 зубчика чеснока (продавить), 1 ч. л. паприки, соль, черный перец. Нарежьте курицу крупными кубиками, залейте маринадом, хорошо перемешайте и оставьте в холодильнике минимум на 1 час, а лучше на 2–3. Грибы промойте и обсушите. Духовку разогрейте до 200 °C. Противень застелите фольгой или пергаментом. Нанизывайте на шпажки, чередуя кусочки курицы и целые шампиньоны. Выложите шашлычки на противень. Запекайте 25–30 минут, перевернув один раз в середине приготовления, до румяной корочки на курице.

Ранее стало известно, как приготовить порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовлю мясо к Новому году только так — вкус и аромат будто только с мангала
Общество
Готовлю мясо к Новому году только так — вкус и аромат будто только с мангала
Наш слоняра — этот шашлычок завоюет новогодний стол одним своим видом, но вкус еще круче
Общество
Наш слоняра — этот шашлычок завоюет новогодний стол одним своим видом, но вкус еще круче
Копченая курица и грибы — любимое комбо: салат «Очарование» — хит на все времена
Общество
Копченая курица и грибы — любимое комбо: салат «Очарование» — хит на все времена
Нежнейший салат с копченой курицей: только самые простые ингредиенты — беспроигрышная комбинация
Общество
Нежнейший салат с копченой курицей: только самые простые ингредиенты — беспроигрышная комбинация
На Новый год в качестве символа благополучия буду готовить горбушу: обалденное горячее
Общество
На Новый год в качестве символа благополучия буду готовить горбушу: обалденное горячее
шашлыки
рецепты
горячее
Новый год
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты детали переговоров "Газпрома" с Казахстаном
Русские сникерсы в Лондоне: как батончики из РФ попали в Британию
«Не рождаются такие сейчас»: Любовь Успенская о смерти Алентовой
Безруков подал иск на 500 тысяч рублей за маски с его лицом
Грузинская СГБ раскрыла имя организатора штурма дворца президента
Вот и все, Лурье победила: безутешная Долина покидает квартиру в Хамовниках
«Хорошие идеи»: Зеленский переговорил с Уиткоффом и Кушнером
Известный певец погиб после несчастного случая с электричеством
Суд заставил «Синема Парк» заплатить 126 млн рублей за показ фильмов Sony
«Она сказала да!»: Бузова и Киркоров «поженились» на публике
Финансист Миндича поставил точку в вопросе возвращения на Украину
Захарова обратилась к бойцам СВО на передовой
Отказ мальчика идти воровать послужил поводом для избиения
Шквальный ветер в Петербурге начал валить елки
«Пять суток непрерывного общения»: Захарова подвела итоги года
Ученые установили связь между потреблением витаминов и риском развития рака
Водитель высадил ребенка в 40-градусный мороз из-за шоколадки
«Там все видят»: Мединский о насаждении конфессий на Украине
ПВО за пять часов сбила почти полсотни украинских дронов
Опубликован топ-10 предметов, извлеченных из россиян в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Новогодние рулетики — крутите хоть с крабовыми палочками, хоть с колбасой: съедят до боя курантов
Общество

Новогодние рулетики — крутите хоть с крабовыми палочками, хоть с колбасой: съедят до боя курантов

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Веры Алентовой
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Веры Алентовой

Гарнир больше не нужен: готовлю филе грудки в картофельно-сырной шубе. Разрезал — и полноценный ужин на тарелке
Общество

Гарнир больше не нужен: готовлю филе грудки в картофельно-сырной шубе. Разрезал — и полноценный ужин на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.