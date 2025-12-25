Вместо сложных блюд на горячее запекаю шашлычки: порадуйте себя на Новый год или на ужин

Вместо сложных блюд на горячее запекаю шашлычки с курицей и грибами в духовке. Порадуйте себя этим рецептом на Новый год или просто на ужин — это проще, чем кажется!

Вкус получается восхитительным: курица благодаря кефирному маринаду становится нежной и тающей во рту, а грибы, пропитавшись куриным соком и ароматами специй, превращаются в мясистый, невероятно вкусный гарнир.

Вам понадобится: 500 г куриного филе, 300 г свежих шампиньонов среднего размера, деревянные шпажки (замочить в воде на 30 минут). Для маринада смешайте 100 мл кефира или сметаны, 3 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. оливкового масла, 2 зубчика чеснока (продавить), 1 ч. л. паприки, соль, черный перец. Нарежьте курицу крупными кубиками, залейте маринадом, хорошо перемешайте и оставьте в холодильнике минимум на 1 час, а лучше на 2–3. Грибы промойте и обсушите. Духовку разогрейте до 200 °C. Противень застелите фольгой или пергаментом. Нанизывайте на шпажки, чередуя кусочки курицы и целые шампиньоны. Выложите шашлычки на противень. Запекайте 25–30 минут, перевернув один раз в середине приготовления, до румяной корочки на курице.

