15 декабря 2025 в 20:31

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Давно не готовлю мясо и утку на Новый год, полюбился порционный жюльен. Рецепт быстрый, без хлопот и без лишних трат. Получается невероятно аппетитно, сытно и по-домашнему уютно.

Вам понадобится: 400 г куриного филе, 300 г шампиньонов, 2 средние луковицы, 200 г сметаны (или сливок 10–15%), 100 г твердого сыра, соль, перец, растительное масло. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на масле до готовности. Отдельно обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, добавьте нарезанные пластинками грибы и жарьте до испарения жидкости. Соедините курицу с грибами и луком, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте сметану (или сливки), хорошо прогрейте. Разложите массу по кокотницам или порционным формам, обильно посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут до золотистой сырной корочки.

Вкус этого блюда — это нежная курица, ароматные грибы в густом, слегка кисловатом сметанном соусе, покрытые тянущимся расплавленным сыром.

Ранее стало известно, как приготовить куриные шашлычки, запеченные с рисом в духовке: полноценное горячее в одном противне.

