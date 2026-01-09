Лаваш, вареные яйца и сметана! Жарю хрустящие конвертики за 10 минут. Идеальный завтрак или перекус — про яичницу можно забыть

Лаваш — универсальный инструмент для быстрой кухни. В этом рецепте он превращается в хрустящую золотистую упаковку для нежной ароматной начинки из вареных яиц со сметаной и зеленью. Процесс напоминает сборку треугольных конвертов, а обжарка в яичном кляре делает их невероятно аппетитными.

Яйца (3 шт.) отвариваю вкрутую, очищаю и разминаю вилкой в миске. Добавляю мелко нарезанный зеленый лук (небольшой пучок), сметану (1 ст. л.), соль и перец по вкусу. Перемешиваю — начинка готова. Лаваш (2 листа) нарезаю длинными полосками шириной 7–10 см. На край каждой полоски выкладываю 1-2 ст. л. начинки. Заворачиваю начинку лавашем, формируя плотный треугольный конвертик: сначала подворачиваю край с начинкой, затем боковые стороны, и закатываю до конца полоски. В отдельной тарелке взбиваю 2 сырых яйца со щепоткой соли. Каждый конвертик обмакиваю в яичную смесь со всех сторон. На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваю конвертики на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневой хрустящей корочки. Подаю горячими.

