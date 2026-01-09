Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 13:31

Сливочная курица в луковом одеяле: готовится на сковороде, подходит к любому гарниру

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хотите приготовить курицу, которая будет буквально таять во рту? Тогда попробуйте этот простой рецепт сливочной курицы в луковом одеяле. Она готовится на сковороде и подходит любому гарниру.

Вкус блюда получается невероятно насыщенным и гармоничным: сочное, пропитанное соками мясо, карамелизованный до сладости лук и богатый, бархатистый сливочный вкус, который обволакивает каждый кусочек.

Вам понадобится: 4 куриных бедра, 2-3 крупные луковицы, 50–70 г сливочного масла, соль, молотый черный перец, приправа для курицы или прованские травы по вкусу. Лук нарежьте полукольцами. На сковороде обжарьте лук до золотистости, выложите его на тарелку. В ту же сковороду положите куриные бедра кожей вниз, посолите и поперчите. Обжарьте на сильном огне до румяной корочки 5–7 минут. Переверните мясо. Сверху на каждое бедро выложите кусочки сливочного масла и верните на сковороду весь обжаренный лук, накрыв им курицу. Накройте сковороду крышкой и тушите около 20 минут до полной готовности курицы. Подавайте горячей, полив мясо образовавшимся на дне ароматным соусом.

Ранее стало известно, как приготовить ужин из серии «все покидал, и готово»: запеченное мясо с картошкой без майонеза.

Проверено редакцией
курица
ужины
рецепты
горячее
Дарья Иванова
Д. Иванова
