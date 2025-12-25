Ужин из серии «все покидал, и готово»: запеченное мясо с картошкой — без майонеза

Запеченное мясо с картошкой в духовке — достойный вариант ужина из серии «все покидал, и готово». Идеальное блюдо для тех, кто не хочет долго стоять у плиты, и готовится без майонеза!

Вкус получается потрясающе домашним и сытным: сочная ароматная свинина, нежный картофель, сладкий лук и перец, пропитанные соком мяса и чеснока. Это блюдо, которое готовится само и нравится всем.

Вам понадобится: 600 г свиной шеи или лопатки (нарезать небольшими брусочками), 4-5 картофелин (почистить и нарезать крупными дольками), 2 луковицы (нарезать полукольцами), 2 болгарских перца (нарезать соломкой), 4-5 зубчиков чеснока (порубить), соль, перец, паприка, прованские травы, растительное масло. Все подготовленные ингредиенты — мясо, картофель и овощи — сложите в глубокий жаропрочный противень или форму для запекания. Добавьте специи и 2-3 столовые ложки растительного масла. Тщательно перемешайте руками, чтобы все компоненты покрылись маслом и специями. Равномерно распределите смесь по форме. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15–20 минут до румяной корочки на мясе и картошке.

