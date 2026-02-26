Горячее для семейных ужинов и встречи гостей: тут и мясо, и картошка, и пикантный соус

Зимняя Олимпиада — 2026
Это порционное горячее станет звездой любого застолья, отлично подходит для семейных ужинов и встречи гостей! Тут и мясо, и картошка, и пикантный чесночный соус.

Вкус этого блюда поражает гармонией: сочная свинина тает во рту, грибы с луком добавляют пикантность, вареный картофель придает нежную текстуру, а румяная майонезная корочка объединяет все компоненты в идеальный ансамбль.

Для приготовления понадобится: 500 г свиной вырезки или шеи, 4–5 средних картофелин, 300 г шампиньонов, 1 крупная луковица, 2–3 помидора, 100 г твердого сыра (по желанию), 150 г майонеза, 2–3 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло для жарки.

Картофель отварите, остудите, нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см. Свинину нарежьте поперек волокон и отбейте до толщины 0,5 см. Посолите и поперчите с обеих сторон. Грибы нарежьте пластинками, лук — полукольцами. Обжарьте их до легкого зарумянивания. Противень смажьте маслом, выложите подготовленные отбивные. Сверху распределите грибную зажарку. Затем выложите слой картофельных кружочков и помидоры. Майонез смешайте с выдавленным чесноком и смажьте все сверху. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 30–35 минут до румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить рыбу по-еврейски в сметанно-луковом соусе.

