Беру баночку горбуши и готовлю по-быстрому суп «Минутка»: работы на 15 минут, хватит на 3 дня

Беру баночку консервированной горбуши и готовлю по-быстрому на обед суп «Минутка» — работы на 15 минут, хватит на 3 дня. Суп получается густым и наваристым.

Если добавить плавленый сыр, суп приобретает бархатистую, сливочную текстуру и становится еще сытнее.

Для приготовления понадобится: 1 банка консервированной горбуши (в собственном соку), 4-5 картофелин, 1 морковь, 1 луковица, 1 ст. л. томатной пасты, соль, перец, лавровый лист, зелень, 2 плавленых сырка (по желанию), растительное масло.

В кастрюле разогрейте масло, обжарьте мелко нарезанный лук и морковь до мягкости. Всыпьте нарезанный кубиками картофель и залейте все горячей водой (около 2 литров). Сразу же отправьте в кастрюлю содержимое банки с горбушей вместе с соком, разбивая рыбу на кусочки вилкой. Добавьте томатную пасту, соль, перец и лавровый лист. Варите 15 минут до готовности картофеля. Если используете плавленый сыр, натрите его на терке и добавьте в суп за 5 минут до конца варки.

