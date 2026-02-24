Зимняя Олимпиада — 2026
Захарова отреагировала на возможность передачи Киеву ядерного оружия

Захарова назвала недопустимыми попытки пересмотра безъядерного статуса Украины

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Любые «заходы» по пересмотру безъядерного статуса Украины абсолютно недопустимы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства, то же касается и любых попыток на обретение Киевом ядерного оружия.

Мы неоднократно заявляли, что любые «заходы» на предмет пересмотра безъядерного статуса Украины, равно как и на обретение глубоко враждебным России киевским режимом ядерного оружия недопустимы, — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что Москва приступила к активной работе на международных площадках в связи с планами Лондона и Парижа. По ее словам, Россия намерена стимулировать руководство профильных организаций к тому, чтобы «образумить британские и французские власти, зарвавшиеся в антироссийском угаре».

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что Германия отказалась ввязываться в авантюру Франции и Великобритании по передаче ядерного оружия украинскому правительству. При этом, по данным СВР, Париж и Лондон не оставляют планов по оснащению Украины таким вооружением.

