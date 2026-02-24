Зимняя Олимпиада — 2026
Росатом и Белоруссия готовят ядерную «революцию»

Росатом и Белоруссия обсудили внедрение опыта эксплуатации ядерных ректоров

На Белорусской АЭС могут внедрить передовые российские наработки по эксплуатации ядерных реакторов, сообщила пресс-служба топливного дивизиона ТВЭЛ. Данный вопрос прорабатывается госкорпорацией «Росатом» и белорусской стороной.

В данный момент прорабатываются возможность применения методов, которые уже зарекомендовали себя на российских энергоблоках ВВЭР-1200. Речь, в частности, идет о переходе с 12-месячного на 18-месячный топливный цикл. Такое изменение позволит повысить экономическую эффективность станции за счет увеличения объемов выработки электроэнергии.

Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует отказаться от использования российского ядерного топлива, однако конкретные сроки этого перехода пока не установлены. В ЕС отметили, что зависимость от поставок из РФ стала неприемлемой. При этом некоторые государства-члены объединения до сих пор продолжают использовать российское топливо для работы своих атомных электростанций.

В Соединенных Штатах уже началась подготовка к строительству 10 новых ядерных энергоблоков. Инициатива связана с указом президента Дональда Трампа, который поставил цель увеличить мощности ядерной генерации в четыре раза.

