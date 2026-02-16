Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 11:51

Армия США запустила в воздух ядерный реактор

WSJ: военные США впервые перебросили по воздуху малый ядерный реактор

Boeing C-17 Boeing C-17 Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американские военные впервые доставили по воздуху малый модульный реактор в рамках программы администрации США по развитию атомной энергетики, сообщает The Wall Street Journal. Транспортировку выполнили военно-транспортные самолеты ВВС США.

Три самолета C-17 перевезли компоненты ядерного реактора Ward 250 без топлива. Производителем установки выступила компания Valar Atomics.

Груз отправили с авиабазы резерва ВВС Марч в Калифорнии на авиабазу Хилл в штате Юта. Полет занял около часа. Представители Пентагона и Министерства энергетики США находились на борту рядом с реакторным модулем, помещенным в плексигласовый корпус.

Valar Atomics профинансировала перелет и планирует провести испытания Ward 250 на объекте рядом с авиабазой Хилл. Глава компании Исайя Тейлор сообщил, что испытания стартуют с мощности 250 кВт, а в дальнейшем установка сможет выдавать до 5 МВт, что позволит обеспечить электроэнергией около 5 тыс. домов.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела ряд ключевых директив в сфере ядерной безопасности. Обновленные правила уже переданы профильным компаниям, но их содержание остается закрытым для широкой общественности. Основная цель реформы заключается в упрощении бюрократических процедур и сокращении объема нормативной документации.

реактор
США
ВВС США
Калифорния
Юта
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме оценили сменивших спортивное гражданство спортсменов
В Кремле призвали отслеживать случаи резкого роста тарифов на услуги ЖКХ
В Кремле раскрыли, что делают власти в связи с нападениями на школы
Баку и Ереван проведут переговоры о границах в Армении
В Кремле объяснили отсутствие Мединского на переговорах в Абу-Даби
В Кремле раскрыли важную деталь переговоров в Женеве
«По-другому невозможно»: Песков поддержал слова Фицо о нефтяном шантаже
Астрономы зафиксировали превращение массивной звезды в черную дыру
Песков рассказал о роли Дмитриева на переговорах по Украине в Женеве
«Идеальный вариант!»: Лукашенко рассказал, как США «сглупили» с Мадуро
Шведский король с иронией ответил на падение лыжницы на Олимпиаде
Политолог ответил, как Трамп может воспользоваться задержанием Галущенко
«Ураганное течение»: Симоньян раскрыла страшные детали борьбы с раком
Спасатели напомнили правила безопасности при сжигании чучела на Масленицу
Технолог ответила, можно ли греть мед
«Отрабатывает»: Медведчук нашел объяснение нападкам Зеленского на Орбана
Девять человек погибли из-за падения снега и льда с крыш в России
Майданов сообщил о важной акции, которую проводит в честь своего юбилея
В российских магазинах стали продавать меньше огурцов
Заточили в психушке: кровавая маньячка из Зюзино планирует месть полиции?
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.