Армия США запустила в воздух ядерный реактор

Американские военные впервые доставили по воздуху малый модульный реактор в рамках программы администрации США по развитию атомной энергетики, сообщает The Wall Street Journal. Транспортировку выполнили военно-транспортные самолеты ВВС США.

Три самолета C-17 перевезли компоненты ядерного реактора Ward 250 без топлива. Производителем установки выступила компания Valar Atomics.

Груз отправили с авиабазы резерва ВВС Марч в Калифорнии на авиабазу Хилл в штате Юта. Полет занял около часа. Представители Пентагона и Министерства энергетики США находились на борту рядом с реакторным модулем, помещенным в плексигласовый корпус.

Valar Atomics профинансировала перелет и планирует провести испытания Ward 250 на объекте рядом с авиабазой Хилл. Глава компании Исайя Тейлор сообщил, что испытания стартуют с мощности 250 кВт, а в дальнейшем установка сможет выдавать до 5 МВт, что позволит обеспечить электроэнергией около 5 тыс. домов.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела ряд ключевых директив в сфере ядерной безопасности. Обновленные правила уже переданы профильным компаниям, но их содержание остается закрытым для широкой общественности. Основная цель реформы заключается в упрощении бюрократических процедур и сокращении объема нормативной документации.