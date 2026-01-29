Администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела ряд ключевых директив в сфере ядерной безопасности, сообщает радиостанция NPR. Обновленные правила уже переданы профильным компаниям, но их содержание остается закрытым для широкой общественности.

Новые приказы сокращают требования к ведению документации и увеличивают дозу облучения, которой может подвергнуться работник, прежде чем будет начато официальное расследование аварии, — добавил источник.

Основная цель реформы заключается в упрощении бюрократических процедур и сокращении объема нормативной документации. По информации радиостанции, новые распоряжения исключают сотни страниц требований, которые ранее регламентировали стандарты безопасности при создании атомных установок. Эксперты полагают, что изменения были внесены для ускорения разработки нового поколения ядерных реакторов.

Ранее политолог Рафаэль Ордуханян назвал слухами информацию об угрозе импичмента Дональду Трампу, отметив, что процедура требует поддержки двух третей сената, которую оппонентам президента получить вряд ли удастся. По мнению эксперта, Трамп сам упоминает возможность импичмента исключительно ради мобилизации своего электората в преддверии выборов.