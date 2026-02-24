Зимняя Олимпиада — 2026
Азаров предупредил о риске использования ядерного оружия Киевом

Николай Азаров Николай Азаров Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Киев немедленно использует ядерное оружие, если оно попадет к нему в руки, заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, такая угроза вынуждает Россию применять более мощное вооружение.

У меня даже сомнений никаких нет. То есть то, что он использует все то, что попадает к нему в руки, не утруждая себя последствиями применения такого оружия, вынуждает Россию использовать все более и более мощное вооружение — в качестве противодействия или в качестве ответа. У меня сомнений никаких нет — если попадет в руки всей этой шайки ядерное оружие, оно будет немедленно использовано, — сказал он.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что правительства Великобритании и Франции могут вооружить Украину ядерной бомбой. По ее данным, передача оружия массового поражения будет замаскирована под разработку самой Украины. Однако в действительности бомба будет иметь западное происхождение. В СВР добавили, что ФРГ не стала участвовать в авантюре Франции и Британии по предоставлению ядерного оружия Украине.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что возможная передача Францией и Великобританией ядерного оружия Киеву станет элементом прокси-войны против России. По его словам, ответ Москвы в таком случае определяют положения обновленной ядерной доктрины РФ. Депутат указал, что заявления украинского президента Владимира Зеленского в 2022 году о намерении обладать ядерным оружием стали одной из причин начала специальной военной операции.

