24 февраля 2026 в 14:25

В Госдуме ответили на планы Европы передать Киеву ядерное оружие

Слуцкий: передача Киеву ядерного оружия станет частью прокси-войны против России

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Возможная передача Францией и Великобританией ядерного оружия Киеву станет элементом прокси-войны против России, заявил в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, ответ Москвы в таком случае определяют положения обновленной ядерной доктрины РФ.

Сведения СВР о планах Парижа и Лондона передать Киеву ядерные компоненты требуют самого внимательного анализа, немедленного и адекватного реагирования… Передача такого оружия не только нарушит режим нераспространения и стратегической стабильности, но станет крайне опасным элементом прокси-войны против России. По сути — совместным нападением двух ядерных держав руками государства, не обладающим официально ядерным потенциалом. Все ответные меры в таких случаях предельно четко регламентируются обновленной ядерной доктриной России. Не стоит про это забывать!сказал Слуцкий.

Депутат указал, что заявления Владимира Зеленского в 2022 году о намерении обладать ядерным оружием стали одной из причин начала специальной военной операции. Слуцкий добавил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин вынес вопрос на обсуждение Совета Думы.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что правительства Великобритании и Франции могут вооружить Украину ядерной бомбой. По ее данным, передача оружия массового поражения будет замаскирована под разработку самой Украины. Однако в действительности бомба будет иметь западное происхождение. В СВР добавили, что ФРГ не стала участвовать в авантюре Франции и Британии по предоставлению ядерного оружия Украине.

