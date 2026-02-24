Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 15:43

Экс-игрок ЦСКА раскрыл, какое правило из Медиалиги перенес бы в футбол

Кузнецов: правила из Медиалиги не надо переносить в большой футбол

Игроки во время футбольного матча регулярного чемпионата Российской Премьер-Лиги между футбольными клубами ЦСКА (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) на стадионе «ВЭБ Арена» Игроки во время футбольного матча регулярного чемпионата Российской Премьер-Лиги между футбольными клубами ЦСКА (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) на стадионе «ВЭБ Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Большой футбол сам себе придумает новые правила, и не нужно ничего переносить из медиафутбола, заявил в интервью NEWS.ru бывший игрок ЦСКА, президент медиафутбольной команды «Союз» Дмитрий Кузнецов. Он отметил, что нововведения внедряются постепенно.

Ничего не надо. Если перенесем — то испортим большой футбол. Он сам придумает новые правила. Все постепенно внедряется. Раньше можно было вратарю отдать назад, сейчас нельзя, все меняется. Пенальти — это вообще цирк какой-то. Мы вот сейчас обсуждали с Лешей [Березуцким]: раньше наступил на ногу, ай, встал, потер, побежал. Сейчас катаются, валяются… Ну что это такое? — сказал Кузнецов.

Ранее ветераны ЦСКА выиграли Кубок легенд, который состоялся 21 и 22 февраля в Москве на арене «Мегаспорт». В решающем матче армейцы одолели «Спартак» в серии пенальти. Третье место заняло «Динамо», которое в матче за бронзу одолело «Зенит». В игре за пятую позицию «Локомотив» оказался сильнее звезд мира. Лучшим бомбардиром турнира стал экс-игрок железнодорожников Владислав Игнатьев — восемь голов.

