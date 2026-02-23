Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 11:19

Дерби ЦСКА и «Спартака» в финале Кубка Легенд: лучшие фото турнира

ЦСКА одержал победу в Кубке Легенд

Иван Таранов, Кирилл Набабкин и Владимир Уткин на церемонии награждения Иван Таранов, Кирилл Набабкин и Владимир Уткин на церемонии награждения Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
С 21 по 22 февраля в Москве на арене «Мегаспорт» прошел Кубок легенд имени Константина Еременко. В ветеранском турнире участвовали шесть команд: московские «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», петербургский «Зенит» и «Звезды мира».

Финальные встречи состоялись 22 февраля. Победу в Кубке Легенд одержали ветераны ЦСКА. В решающем матче армейцы одолели «Спартак» в серии пенальти. В основное время за ЦСКА дублем отметился экс-защитник Кирилл Набабкин. Еще по голу забили полузащитник Кирилл Кочубей и защитник Сергей Игнашевич. У «Спартака» дважды отличился полузащитник Александр Павленко. По одному мячу забили нападающий Роман Павлюченко и полузащитник Денис Глушаков. Игнашевич был признан лучшим игроком финального матча.

Третье место заняло «Динамо», которое в матче за бронзу одолело «Зенит» (11:5). В игре за пятую позицию «Локомотив» оказался сильнее звезд мира со счетом 9:3. Лучшим бомбардиром турнира стал экс-игрок железнодорожников Владислав Игнатьев — восемь голов.

Яркие фотографии с Кубка Легенд — в галерее NEWS.ru.

Футбольный турнир «Кубок легенд — 2026» во дворце спорта «Мегаспорт»
Футбольный турнир «Кубок легенд — 2026» во дворце спорта «Мегаспорт»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Футбольный турнир «Кубок легенд — 2026» во дворце спорта «Мегаспорт»
Футбольный турнир «Кубок легенд — 2026» во дворце спорта «Мегаспорт»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Футбольный турнир «Кубок легенд — 2026» во дворце спорта «Мегаспорт»
Футбольный турнир «Кубок легенд — 2026» во дворце спорта «Мегаспорт»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Футбольный турнир «Кубок легенд — 2026» во дворце спорта «Мегаспорт»
Футбольный турнир «Кубок легенд — 2026» во дворце спорта «Мегаспорт»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Футбольный турнир «Кубок легенд — 2026» во дворце спорта «Мегаспорт»
Футбольный турнир «Кубок легенд — 2026» во дворце спорта «Мегаспорт»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Футбольный турнир «Кубок легенд — 2026» во дворце спорта «Мегаспорт»
Футбольный турнир «Кубок легенд — 2026» во дворце спорта «Мегаспорт»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Кирилл Набабкин на церемонии награждения
Кирилл Набабкин на церемонии награждения
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Алексей Савельев на церемонии награждения
Алексей Савельев на церемонии награждения
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сергей Горелов на церемонии награждения
Сергей Горелов на церемонии награждения
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ари на церемонии награждения
Ари на церемонии награждения
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Алан Дзагоев и Кирилл Набабкин на церемонии награждения
Алан Дзагоев и Кирилл Набабкин на церемонии награждения
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Тренеры Владимир Уткин и Дмитрий Кузнецов на церемонии награждения
Тренеры Владимир Уткин и Дмитрий Кузнецов на церемонии награждения
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Тренер Дмитрий Кузнецов
Тренер Дмитрий Кузнецов
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Кирилл Кочубей на церемонии награждения
Кирилл Кочубей на церемонии награждения
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Игроки «Спартака» на церемонии награждения
Игроки «Спартака» на церемонии награждения
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Игроки ЦСКА на церемонии награждения
Игроки ЦСКА на церемонии награждения
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Игроки «Спартака» на церемонии награждения
Игроки «Спартака» на церемонии награждения
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Игроки «Спартака» и ЦСКА на церемонии награждения
Игроки «Спартака» и ЦСКА на церемонии награждения
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
