Дерби ЦСКА и «Спартака» в финале Кубка Легенд: лучшие фото турнира ЦСКА одержал победу в Кубке Легенд

С 21 по 22 февраля в Москве на арене «Мегаспорт» прошел Кубок легенд имени Константина Еременко. В ветеранском турнире участвовали шесть команд: московские «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», петербургский «Зенит» и «Звезды мира».

Финальные встречи состоялись 22 февраля. Победу в Кубке Легенд одержали ветераны ЦСКА. В решающем матче армейцы одолели «Спартак» в серии пенальти. В основное время за ЦСКА дублем отметился экс-защитник Кирилл Набабкин. Еще по голу забили полузащитник Кирилл Кочубей и защитник Сергей Игнашевич. У «Спартака» дважды отличился полузащитник Александр Павленко. По одному мячу забили нападающий Роман Павлюченко и полузащитник Денис Глушаков. Игнашевич был признан лучшим игроком финального матча.

Третье место заняло «Динамо», которое в матче за бронзу одолело «Зенит» (11:5). В игре за пятую позицию «Локомотив» оказался сильнее звезд мира со счетом 9:3. Лучшим бомбардиром турнира стал экс-игрок железнодорожников Владислав Игнатьев — восемь голов.

Яркие фотографии с Кубка Легенд — в галерее NEWS.ru.