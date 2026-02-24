Европарламент потерял веру в «военную победу» Украины

Депутаты Европарламента впервые одобрили резолюцию, в которой не упоминается «военная победа» Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты анализа текста документа. По данным агентства, в документе не говорится даже о малейшей возможности такого исхода. Кроме того, текст резолюции 2026 года стал самым коротким с начала специальной военной операции.

В этом году члены Европарламента традиционно заслушали выступление президента Украины Владимира Зеленского и осудили решение России о проведении СВО. После этого была принята резолюция, которая представляет собой компиляцию основных позиций Запада по вопросу украинского конфликта.

Примечательно, что в документе не упоминается «военная победа» Украины как возможность, однако сохраняется требование к оказанию давления на Россию. Европарламент также признал, что, если будет заключено мирное соглашение, России отойдет часть территорий Украины.

Еще одна особенность этой сессии — смещение акцента критики. На этот раз удар пришелся не столько по Москве, сколько по главам правительств Венгрии и Словакии — Виктор Орбан и Роберт Фицо. Евродепутаты обвиняли их в блокировании не только 20-го пакета санкций ЕС против России, но и программы финансирования Украины на €90 млрд, рассчитанной на 2026–2027 годы.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о подготовке ЕС к продолжительному конфликту на Украине и скорейшей отправке войск в страну. Кроме того, по его словам, на заседании совета министров иностранных дел стран ЕС поднимались вопросы увеличения финансовой помощи Киеву, а также обсуждалось членство Украины в объединении.