Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 17:00

Россиянам рассказали, как правильно хранить моторное масло

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

На срок годности смазочных материалов влияет не только состав, но и условия хранения до начала использования. Эксперты Teboil рассказали, как правильно хранить моторное масло и почему даже качественный продукт может потерять свои свойства при неправильном хранении.

Чаще всего гарантийный срок хранения смазочных материалов составляет до пяти лет с даты производства, указанной на упаковке. Нарушение условий хранения может привести к ухудшению эксплуатационных характеристик даже до истечения официального срока годности.

Специалисты рекомендуют не переливать моторное масло, а хранить его в заводской упаковке, в сухом и отапливаемом помещении. Также важно не допускать попадания воды, грязи и агрессивных веществ на тару — они могут привести к повреждению упаковки. Особое внимание следует уделять металлическим бочкам: их советуют оборачивать непромокаемым материалом и размещать на поддонах в горизонтальном положении или с небольшим наклоном.

Хранить моторное масло лучше всего при температуре от 0 до 40 градусов Цельсия без резких перепадов — частое изменение температуры может привести к окислению. С тарой необходимо обращаться аккуратно — удары, падения и деформация также могут нарушить герметичность. Отмечается, что пустые емкости из-под смазочных материалов не предусмотрены для повторного использования. Специалисты отмечают, что правильное хранение позволит в дальнейшем избежать проблем с работой двигателя.

Ранее автоэксперт Вадим Гагарин рассказал, что перед тем, как установить комплект летних покрышек, водителям обязательно необходимо проверить остаточную глубину протектора. По его словам, у легковых автомобилей и легких грузовиков она должна быть как минимум 1,6 миллиметра.

автомобили
советы
хранение
масла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Укрывший пледом собаку курьер «Додо» прояснил ситуацию после увольнения
Экономист предрек скорое исчерпание бюджета Украины
Роскосмос показал «виновника» непогоды в Москве
«Запах селедки на весь класс»: Таранда рассказал, как работал грузчиком
«Там все отлажено»: Кузнецов о шансах «Краснодара» защитить титул РПЛ
Гериатр дала советы, как выглядеть моложе своих лет
Крыса рухнула в тарелку с супом и напугала посетительницу
Захарова отреагировала на возможность передачи Киеву ядерного оружия
Очевидцы сняли горящую квартиру на 17-м этаже в Москве
Названа предполагаемая дата похорон Ирины Шевчук
Врач рассказала, что поможет укрепить иммунитет
Полуторагодовалый малыш оказался заперт в машине на юго-востоке Москвы
На Украине предрекли третью мировую из-за передачи Киеву ядерного оружия
Суд в Татарстане выпустил из СИЗО основателя «Волги-Автодора»
Ученые раскрыли правду об отношении кошек к хозяевам
Ветеринары проиграли битву за жизнь амурского тигра
Бывшую сотрудницу МВД осудили за помощь мигрантам-нелегалам
Команда 1win Charity выделила 8 млн рублей на создание приюта для собак
Захарова заявила об активной подготовке Запада к передаче «ядерки» Киеву
Экс-футболист Кузнецов назвал фаворита весенней части РПЛ
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.