Россиянам рассказали, как правильно хранить моторное масло

На срок годности смазочных материалов влияет не только состав, но и условия хранения до начала использования. Эксперты Teboil рассказали, как правильно хранить моторное масло и почему даже качественный продукт может потерять свои свойства при неправильном хранении.

Чаще всего гарантийный срок хранения смазочных материалов составляет до пяти лет с даты производства, указанной на упаковке. Нарушение условий хранения может привести к ухудшению эксплуатационных характеристик даже до истечения официального срока годности.

Специалисты рекомендуют не переливать моторное масло, а хранить его в заводской упаковке, в сухом и отапливаемом помещении. Также важно не допускать попадания воды, грязи и агрессивных веществ на тару — они могут привести к повреждению упаковки. Особое внимание следует уделять металлическим бочкам: их советуют оборачивать непромокаемым материалом и размещать на поддонах в горизонтальном положении или с небольшим наклоном.

Хранить моторное масло лучше всего при температуре от 0 до 40 градусов Цельсия без резких перепадов — частое изменение температуры может привести к окислению. С тарой необходимо обращаться аккуратно — удары, падения и деформация также могут нарушить герметичность. Отмечается, что пустые емкости из-под смазочных материалов не предусмотрены для повторного использования. Специалисты отмечают, что правильное хранение позволит в дальнейшем избежать проблем с работой двигателя.

