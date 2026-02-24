Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 16:51

Правило «7–7–7» назвали секретом счастливого брака

Коуч по отношениям Нгуен: правило «7–7–7» может сделать брак счастливым

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Соблюдение правила «7–7–7», особого графика совместного времяпрепровождения, помогает парам годами сохранять счастье в браке и избегать скуки от бытовой рутины, рассказала в беседе с HuffPost коуч по отношениям Джули Нгуен. Она считает основным секретом гармонии ситуацию, когда партнеры проводят много времени вместе без излишнего давления друг на друга. Специалист предложила использовать для этого методику под названием «7 — 7 — 7».

Схема «7–7–7» подразумевает организацию свиданий каждые семь дней и совершение небольших совместных поездок раз в семь недель. Также коуч объяснила, что раз в семь месяцев влюбленным следует отправляться в более продолжительный отпуск.

Такой системный подход позволяет мужчине и женщине чаще общаться и наполнять жизнь свежими общими воспоминаниями. Благодаря этому эмоциональная привязанность в паре становится значительно крепче.

Специалист отдельно заметила, что подобные путешествия совсем не обязательно должны требовать больших финансовых затрат. По ее словам, влюбленные могут просто ходить в пешие походы или совершать короткие выезды в соседние города на автомобиле. Важно лишь раз в полгода организовывать для себя необычный и интересный досуг.

Ранее психолог Станислав Самбурский заявил, что постоянное нахождение рядом с партнером может привести к потере собственной индивидуальности. Специалист обратил внимание на важный сигнал: когда один из двоих уже не в состоянии находиться без другого.

отношения
брак
лайфхаки
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-чиновник Минобороны осужден за взятки
В Сети появились кадры подрыва автомобиля ДПС у Савеловского вокзала
Появилась новая информация о летнем концерте Пугачевой в России
Хинштейн рассказал, как решают проблему уничтоженного жилья в приграничье
«У меня бы сидел»: Кузнецов осудил бразильского футболиста «Зенита»
Военэксперт раскрыл, почему наемники ВСУ хотят помогать России
Врач дал советы, как правильно есть макароны худеющим
Укрывший пледом собаку курьер «Додо» прояснил ситуацию после увольнения
Экономист предрек скорое исчерпание бюджета Украины
Роскосмос показал «виновника» непогоды в Москве
«Запах селедки на весь класс»: Таранда рассказал, как работал грузчиком
«Там все отлажено»: Кузнецов о шансах «Краснодара» защитить титул РПЛ
Гериатр дала советы, как выглядеть моложе своих лет
Крыса рухнула в тарелку с супом и напугала посетительницу
Захарова отреагировала на возможность передачи Киеву ядерного оружия
Очевидцы сняли горящую квартиру на 17-м этаже в Москве
Названа предполагаемая дата похорон Ирины Шевчук
Врач рассказала, что поможет укрепить иммунитет
Полуторагодовалый малыш оказался заперт в машине на юго-востоке Москвы
На Украине предрекли третью мировую из-за передачи Киеву ядерного оружия
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.