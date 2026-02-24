Правило «7–7–7» назвали секретом счастливого брака

Соблюдение правила «7–7–7», особого графика совместного времяпрепровождения, помогает парам годами сохранять счастье в браке и избегать скуки от бытовой рутины, рассказала в беседе с HuffPost коуч по отношениям Джули Нгуен. Она считает основным секретом гармонии ситуацию, когда партнеры проводят много времени вместе без излишнего давления друг на друга. Специалист предложила использовать для этого методику под названием «7 — 7 — 7».

Схема «7–7–7» подразумевает организацию свиданий каждые семь дней и совершение небольших совместных поездок раз в семь недель. Также коуч объяснила, что раз в семь месяцев влюбленным следует отправляться в более продолжительный отпуск.

Такой системный подход позволяет мужчине и женщине чаще общаться и наполнять жизнь свежими общими воспоминаниями. Благодаря этому эмоциональная привязанность в паре становится значительно крепче.

Специалист отдельно заметила, что подобные путешествия совсем не обязательно должны требовать больших финансовых затрат. По ее словам, влюбленные могут просто ходить в пешие походы или совершать короткие выезды в соседние города на автомобиле. Важно лишь раз в полгода организовывать для себя необычный и интересный досуг.

Ранее психолог Станислав Самбурский заявил, что постоянное нахождение рядом с партнером может привести к потере собственной индивидуальности. Специалист обратил внимание на важный сигнал: когда один из двоих уже не в состоянии находиться без другого.