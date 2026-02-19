Адвокат назвал типичную схему «брачных аферистов»

Брачные аферисты обогащаются на женщинах, убеждая их продать свою квартиру и купить совместную после свадьбы, рассказал NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. По его словам, такие мужчины быстро входят в доверие к жертве. Они ведут себя обходительно, не скупясь на комплименты. После заключения брака их поведение резко меняется.

Цель таких мужчин — деньги, а не любовь. В самом начале отношений они максимально обаятельно и обходительно пытаются убедить спутницу взять кредиты под залог имущества или купить что-то на свое имя. Некоторые убеждают женщину продать ее квартиру, затем стремятся вступить в брак и приобрести что-то вместе, чтобы жилье считалось совместно нажитым имуществом. Если дама отказывается быть спонсором, они без сожалений разрывают отношения, — сообщил Даниил Лунев.

Юрист разъяснил, что после свадьбы мошенники быстро инициируют развод. После расторжения брака по закону совместно нажитое имущество делится пополам. Так мужчина получает прибыль. Подобные схемы — основной источник дохода «брачных аферистов».

В основном мошенники действуют в одиночку, а не в составе преступных групп, добавил эксперт. Мужчины знакомятся с потенциальной жертвой лично или в интернете. Они говорят интересными оборотами и метафорами, чтобы ее расположить. Когда отношения завязываются, стараются как можно скорее переехать к «возлюбленной».

