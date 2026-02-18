Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 14:45

Водителей предупредили о новой схеме аферистов

МВД: водителей начали обманывать при продаже шин и аккумуляторов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В феврале традиционно активизируются мошенники, предлагающие купить автотовары по заниженным ценам, сообщает «МК в Ленобласти» со ссылкой на пресс-службу Управления по противодействию киберпреступности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Часто аферисты притворяются, что ликвидируют остатки со склада.

В ведомстве рассказали, что чаще всего после заказа мошенники присылают покупателю мусор вместо ожидаемой детали, а в некоторых случаях просто перестают выходить на связь. Из-за погодных условий владельцы автомобилей часто готовы рискнуть и купить товар на сомнительных сайтах.

Водителей призвали внимательно проверять объявления и с подозрением относиться к огромным скидкам. Также покупателя должны смутить требование полной предоплаты и постоянное и навязчивое давление на срочность покупки.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что мошенники могут позвонить от имени «Почты России» и сообщить о письме якобы от госоргана ради выманивания личных данных. По его словам, в данном случае необходимо прекратить диалог с неизвестным.

мошенники
автомобили
МВД
покупатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи напомнили, какие сигналы говорят о сердечном приступе
Стала известна причина обращения Блиновской в лазарет
Правнучку Хрущева могут признать иноагентом после слов о Крыме
Стали известны подробности о взрыве в одном из украинских ТЦК
В ЦСР назвали условие для возврата частных инвестиций в экономику
Названо число погибших или раненных на СВО российских спортсменов
Терапевт назвал лучшее время для употребления кофе
Захарова назвала приоритетный вопрос в контактах России с Азербайджаном
В МВД придумали новый способ защиты россиян от мошенников
В Минздраве рассказали, какую онковакцину разработают российские ученые
В России введут профилактику уклонения от защиты страны
Захарова назвала мемом версию Запада об отравлении Навального ядом лягушки
Только лягушки интересуют: в МИД раскрыли, что игнорируют власти Франции
Выплаты для покупки жилья участникам СВО захотели удвоить
Житель Борского района зарезал соседей из-за земельного спора
Десант без парашюта и высадка в лес: фото учений Росгвардии в Подмосковье
Россиянка погладила кота в Таиланде и попала в больницу
Огромная почка-мутант у подростка поразила врачей из Новосибирска
Синоптик предупредил о залповом снегопаде в ЦФО
Прокурор запросил наказание для обвиняемого в ограблении Гуфа
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.