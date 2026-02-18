Водителей предупредили о новой схеме аферистов

В феврале традиционно активизируются мошенники, предлагающие купить автотовары по заниженным ценам, сообщает «МК в Ленобласти» со ссылкой на пресс-службу Управления по противодействию киберпреступности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Часто аферисты притворяются, что ликвидируют остатки со склада.

В ведомстве рассказали, что чаще всего после заказа мошенники присылают покупателю мусор вместо ожидаемой детали, а в некоторых случаях просто перестают выходить на связь. Из-за погодных условий владельцы автомобилей часто готовы рискнуть и купить товар на сомнительных сайтах.

Водителей призвали внимательно проверять объявления и с подозрением относиться к огромным скидкам. Также покупателя должны смутить требование полной предоплаты и постоянное и навязчивое давление на срочность покупки.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что мошенники могут позвонить от имени «Почты России» и сообщить о письме якобы от госоргана ради выманивания личных данных. По его словам, в данном случае необходимо прекратить диалог с неизвестным.