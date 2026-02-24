Зимняя Олимпиада — 2026
Путин поручил активнее выявлять шпионов

Путин: необходимо усилить работу контрразведки для выявления агентов

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ призвал усилить в России работу контрразведки. По его словам, нужно активнее выявлять сотрудников иностранных спецслужб и завербованных ими агентов.

Ответственная задача стоит перед подразделениями контрразведки. Речь идет об усилении работы в тыловых районах зоны СВО, о контрразведывательном прикрытии боевых частей, критически значимых объектов промышленности, инфраструктуры, технологических и научных центров, о более активном выявлении и пресечении деятельности кадровых сотрудников зарубежных специальных служб и завербованных ими агентов, — сказал Путин.

Ранее стало известно о задержании 48-летнего местного жителя Хабаровского края по обвинению в госизмене. По версии следствия, гражданин осуществлял сбор сведений об оборонительных сооружениях воинских частей и лицах, задействованных в специальной военной операции, действуя в интересах Украины.

Кроме того, в объединенной пресс-службе судов Удмуртии сообщили о вынесении приговора местному жителю за госизмену. 44-летний гражданин получил 18 лет колонии за то, что по заданию украинской разведки вел фото- и видеосъемку здания ведомства, прилегающей территории и служебных автомобилей его работников.

