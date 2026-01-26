Жителя Удмуртии приговорили к 18 годам колонии за госизмену Жителя Удмуртии приговорили к 18 годам колонии за передачу данных разведке ВСУ

Суд приговорил жителя Удмуртии к 18 годам лишения свободы за передачу информации разведке Украины, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики. 44-летний мужчина фотографировал и снимал на видео здание госучреждения, территорию вокруг него и автомобили сотрудников.

Исследовав представленные доказательства, суд <…> приговорил подсудимого к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части наказания — в колонии особого режима, со штрафом в размере 100 тыс. рублей, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, — говорится в сообщении.

Ранее суд в Хабаровском крае приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам лишения свободы за передачу спецслужбам Украины данных о работе предприятия ВПК России. В региональной прокуратуре уточнили, что его признали виновным в госизмене.

До этого в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что россиянин, собиравший сведения о системе противовоздушной обороны Московской области по заданию Службы безопасности Украины, отправился в колонию строгого режима на 24 года. Приговор вынес Второй Западный окружной военный суд. Кроме того, 55-летнего мужчину оштрафовали на 500 тыс. рублей.