Россиянин получил 24 года колонии за сбор данных о ПВО Подмосковья

Россиянин, собиравший сведения о системе противовоздушной обороны Московской области по заданию Службы безопасности Украины, отправился в колонию строгого режима на 24 года, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Приговор вынес Второй Западный окружной военный суд. Кроме того, 55-летнего мужчину оштрафовали на 500 тыс. рублей.

Решением суда он приговорен к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Ранее Мещанский суд Москвы санкционировал арест томского предпринимателя, обвиняемого по статье о госизмене. Защита пока не подала апелляцию на принятое решение.

До этого россиянка была приговорена к длительному сроку заключения за сбор и передачу противнику сведений о системах ПВО. Краснодарский краевой суд назначил 44-летней женщине наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд установил, что в январе 2024 года она занималась сбором информации о местах дислокации средств противовоздушной обороны в районе Новороссийска.