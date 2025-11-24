День матери
24 ноября 2025 в 14:42

Российского IT-бизнесмена арестовали по обвинению в госизмене

В Москве арестован IT-бизнесмен из Томска по обвинению в госизмене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мещанский суд Москвы санкционировал арест томского предпринимателя, обвиняемого по статье о госизмене, следует из судебной картотеки. Защита пока не подала апелляцию на принятое решение.

Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Килина Т. А. по ст. 275 УК РФ (госизмена), — говорится в картотеке.

По данным ТАСС, суд арестовал 21-летнего Тимура Килина. В случае обвинительного приговора предпринимателю может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в прокуратуре Краснодарского края сообщили, что жительница России была приговорена к длительному сроку заключения за сбор и передачу противнику сведений о системах ПВО. Краснодарский краевой суд назначил 44-летней Наталье Лопатко наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд установил, что в январе 2024 года она занималась сбором информации о местах дислокации средств противовоздушной обороны в районе Новороссийска.

До этого сообщалось, что Алтайский краевой суд огласил приговор по делу о государственной измене в отношении жительницы Бийска. По данным следствия, женщина перевела 360 тыс. рублей на счет, связанный с украинскими военнослужащими.

