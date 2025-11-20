Россиянку отправят в колонию за госизмену Жительницу Алтайского края приговорили к 16 годам за госизмену

Алтайский краевой суд огласил приговор по делу о государственной измене в отношении жительницы Бийска, сообщают «Известия» со ссылкой на УФСБ по региону. По данным следствия, женщина перевела 360 тыс. рублей на счет, связанный с украинскими военнослужащими.

Установлено, что жительница города Бийска 1983 года рождения осуществила перевод денежных средств в размере более 360 тыс. рублей на банковский счет, используемый военнослужащими ВСУ, тем самым оказала финансовую помощь иностранному государству, иностранной организации и их представителям в деятельности, направленной против безопасности России, — отметили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что житель Керчи осужден на 14 лет и один месяц лишения свободы за сбор и передачу информации о дислокации российских военных украинским спецслужбам. Следствие установило, что 22-летний мужчина, критиковавший проведение СВО, собрал конфиденциальные данные о местах расположения частей Министерства обороны РФ. Фигуранта отправили отбывать наказание в колонию строгого режима.

До этого в Республике Мордовия был задержан сотрудник IT-компании по подозрению в совершении государственной измены. Согласно данным ФСБ, мужчина занимался сбором информации о расположенных в регионе объектах критической инфраструктуры с последующей передачей этих сведений Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Сотрудник IT-компании самостоятельно вышел на контакт с представителем украинской разведки.