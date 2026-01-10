Индонезия заблокировала чат-бот Илона Маска в соцсети X

В Индонезии временно ограничили доступ к чат-боту Grok, принадлежащий американскому бизнесмену Илону Маску, в соцсети X, говорится в заявлении министерства связи и цифровых технологий страны. Это решение было принято из-за опасений, что искусственный интеллект может быть использован для создания порнографического контента.

Правительство рассматривает практику создания дипфейков сексуального характера без согласия как серьезное нарушение прав человека, достоинства и безопасности граждан в цифровом пространстве, — заявила министр связи и цифровых технологий Индонезии Меутья Хафид.

Ранее сообщалось, что Grok перестал генерировать изображения для большинства пользователей из-за генерации сексуального контента и сцен насилия. Это решение связано с угрозами штрафов и санкций, а также риском запрета соцсети X в Великобритании. Теперь функция доступна только для платных подписчиков, чьи данные сохраняются. Grok использовался для создания порнографических изображений и видео без согласия, а также сцен насилия.