Микроавтобус с пассажирами влетел в грузовик на скользкой трассе МЧС: в Красноярском крае столкнулись микроавтобус и грузовик

На 112-м километре трассы Ачинск — Ужур — Троицкое в Красноярском крае столкнулись микроавтобус и грузовик, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. В микроавтобусе находились свыше 10 пассажиров.

Всего в автобусе предварительно находилось 16 человек. В результате ДТП погибших нет. На место отправлены оперативные службы. Движение по автодороге не перекрыто, — сказано в сообщении.

По данным регионального ГУ МВД, в автобусе находились 12 пассажиров. В больницу доставлены пять пассажиров, в том числе двое детей шести и 11 лет. Еще шести пассажирам оказана медпомощь на месте. Там добавили, что микроавтобус двигался со стороны Ужура в сторону Ачинска. 56-летний водитель не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем SKANIA с полуприцепом (цистерна), который двигался в попутном направлении.

