Фигурант громкого дела о госизмене сядет на 14 лет в колонию

Житель Керчи осужден на 14 лет и один месяц лишения свободы за сбор и передачу информации о дислокации российских военных украинским спецслужбам, сообщила прокуратура Республики Крым. В январе 2024 года 22-летний мужчина, критиковавший проведение СВО, собрал конфиденциальные данные о местах расположения частей Министерства обороны РФ.

Верховный суд Крыма признал его виновным в государственной измене. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее в Республике Мордовия был задержан сотрудник IT-компании по подозрению в совершении государственной измены. Согласно данным ФСБ, мужчина занимался сбором информации о расположенных в регионе объектах критической инфраструктуры с последующей передачей этих сведений Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Сотрудник IT-компании самостоятельно вышел на контакт с представителем украинской разведки.

До этого суд в Москве решил арестовать гражданина России в рамках уголовного дела о государственной измене. Заседание проводилось в закрытом формате. Обвиняемому может грозить пожизненное лишение свободы.