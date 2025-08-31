Второго за неделю россиянина арестовали по делу о госизмене Суд в Москве арестовал уже второго за неделю россиянина по обвинению в госизмене

Мещанский суд Москвы санкционировал арест россиянина по фамилии Гранников в рамках уголовного дела о государственной измене, сообщается в электронной базе данных суда. Отмечается, что заседание прошло в закрытом режиме. Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

Суд удовлетворил ходатайство следственного органа и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гранникова О. С., обвиняемого по ст. 275 УК РФ (государственная измена), — уточняется в материалах электронной картотеки.

Ранее сотрудники правоохранительных органов по решению этого же суда арестовали гражданина по фамилии Куряев. Он также проходит по делу о госизмене. Личность арестованного и суть судебных разбирательств не раскрываются из-за грифа секретности.

До этого Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. По данным следствия, 46-летний мужчина пытался выехать на территорию Украины из идеологических соображений. Перед этим он установил связи с представителями СБУ и передавал им сведения об объектах противовоздушной обороны в Приморско-Ахтарске.