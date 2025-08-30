Столичные силовики арестовали госизменника

Сотрудники правоохранительных органов по решению Мещанского суда Москвы арестовали в пятницу, 29 августа, гражданина по фамилии Куряев, об этом говорится в картотеке инстанции. Уточняется, что мужчина проходит по делу о государственной измене. При этом личность арестованного и суть уголовного дела не раскрываются из-за грифа секретности.

Вынесено постановление об удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Куряева О. В. Статья 275 УК РФ, — говорится в публикации.

Ранее появилась информация, что московская компания Zunami прекратила деятельность после того, как ее программист украинского происхождения похитил $3 млн (более 240 млн рублей) и скрылся в Дубае. Утверждается, что бывший сотрудник перевел часть средств ВСУ, а также приобрел на украденные деньги автомобили Ferrari, Audi RS Q8 и пентхаус на Кипре.

До этого в Ярославской области задержали несколько человек, обвиняемых в госизмене. Они собирали и передавали спецслужбам Украины сведения об объектах критической инфраструктуры. На опубликованных кадрах зафиксирован момент задержания одного из подозреваемых.