Российский аэропорт возобновил работу

Аэропорт Волгограда начал принимать и выпускать самолеты после временных ограничений, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Воздушная гавань не функционировала с 10:12 до 13:33.

Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — говорится в его сообщении.

Ранее сообщалось, что около трех тысяч пассажиров не могут получить свой багаж в Шереметьево. Выдача замедлилась из-за циклона «Фрэнсис», который повлиял на работу техники. Люди были вынуждены ждать свои вещи более пяти часов, среди них есть семьи с маленькими детьми.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в пятницу, 9 января, в Москве выпал рекордный за последние 56 лет снегопад. По словам эксперта, за сутки количество осадков достигло 42% от нормы за месяц. Эксперт также рассказал, что снегопад в Москве был настолько сильным, что в городе остановилось движение транспорта и работа аэропортов.