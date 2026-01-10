Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 13:38

Российский аэропорт возобновил работу

Росавиация: аэропорт Волгограда начал принимать самолеты

Аэропорт Волгограда Аэропорт Волгограда Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Аэропорт Волгограда начал принимать и выпускать самолеты после временных ограничений, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Воздушная гавань не функционировала с 10:12 до 13:33.

Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — говорится в его сообщении.

Ранее сообщалось, что около трех тысяч пассажиров не могут получить свой багаж в Шереметьево. Выдача замедлилась из-за циклона «Фрэнсис», который повлиял на работу техники. Люди были вынуждены ждать свои вещи более пяти часов, среди них есть семьи с маленькими детьми.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в пятницу, 9 января, в Москве выпал рекордный за последние 56 лет снегопад. По словам эксперта, за сутки количество осадков достигло 42% от нормы за месяц. Эксперт также рассказал, что снегопад в Москве был настолько сильным, что в городе остановилось движение транспорта и работа аэропортов.

самолеты
Росавиация
происшествия
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чистка генофонда? Генетическое тестирование родителей в России: подробности
Десятки жителей Никарагуа арестовали из-за Мадуро
В пригороде Тегерана задержали 100 вооруженных участников беспорядков
Алиханов анонсировал закупку инновационных полувагонов
Хинштейн рассказал о судьбе пострадавшего при атаке ВСУ
Когда от салатов уже тошнит: разгрузочный день на бульоне после праздников
Долиной займется полиция? Саботировала ли она съезд с квартиры Лурье
В Иране бунтовщики выместили злость на пожарных машинах
«Элемент подлости»: генерал объяснил выход Финляндии из Оттавской конвенции
Медведев опубликовал кадры удара «Орешником» в назидание Макрону
В трех российских аэропортах сняли ограничения
СК раскрыл детали удара Киева по Макеевке
Названа дата открытия нового танкового вуза в России
Франция сдвинула даты саммита G7 из-за события в Белом доме
Мехонцев пристыдил украинского боксера-симулянта
Китай начал торговые эскалационные шаги против Японии
Ида Галич поделилась неприятными последствиями новогодних застолий
«Я разлюбил»: Клявер разоткровенничался о романе с Польной
Россиянам напомнили об увеличении пенсии по инвалидности
Когда застолье становится опасным: симптомы отравления алкоголем
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.