Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 13:13

В Милане сорвался тестовый матч на олимпийской арене

Тестовый матч на олимпийской арене сорвался из-за некачественного льда

«Милано-Санта-Джулия-Айс-Хоккей-Арена», Милан «Милано-Санта-Джулия-Айс-Хоккей-Арена», Милан Фото: Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Торжественное открытие олимпийской арены «Санта-Джулия» в Милане обернулось техническим фиаско: полуфинал Кубка Италии между клубами «Кальтерн» и «Варезе» остановили из-за пробоины во льду, сообщает издание The Athletic. Сотрудники стадиона пытались оперативно залить повреждение водой, но у них не вышло.

Перед этим комиссар НХЛ Гэри Беттмэн выражал серьезные сомнения в качестве льда на непроверенных итальянских объектах и даже допускал возможность отказа ведущих хоккеистов от участия в Олимпиаде из-за высокого риска получить травму. Дыра, возникшая на тестовом матче, ставит под вопрос готовность Милана принять звезд мирового уровня, чья страховка и здоровье стоят миллионы долларов.

Несмотря на очевидные проблемы, Международный олимпийский комитет сохраняет оптимизм. Спортивный директор МОК Пьер Дюкрей 9 января официально заверил прессу, что к началу турнира арена будет соответствовать всем мировым стандартам. Организаторы обещают, что «Санта-Джулия» станет безупречной площадкой, и долгожданное возвращение игроков НХЛ на олимпийский лед, запланированное на февраль.

Ранее российский фигурист Илья Авербух выступил с резкой критикой возможной трансляции Олимпийских игр 2026 года на отечественном телевидении. Он полагает, что такой шаг будет выглядеть нелепо на фоне отстранения российских спортсменов от соревнований.

Италия
Милан
матчи
хоккей
Олимпийские игры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чистка генофонда? Генетическое тестирование родителей в России: подробности
Десятки жителей Никарагуа арестовали из-за Мадуро
В пригороде Тегерана задержали 100 вооруженных участников беспорядков
Алиханов анонсировал закупку инновационных полувагонов
Хинштейн рассказал о судьбе пострадавшего при атаке ВСУ
Когда от салатов уже тошнит: разгрузочный день на бульоне после праздников
Долиной займется полиция? Саботировала ли она съезд с квартиры Лурье
В Иране бунтовщики выместили злость на пожарных машинах
«Элемент подлости»: генерал объяснил выход Финляндии из Оттавской конвенции
Медведев опубликовал кадры удара «Орешником» в назидание Макрону
В трех российских аэропортах сняли ограничения
СК раскрыл детали удара Киева по Макеевке
Названа дата открытия нового танкового вуза в России
Франция сдвинула даты саммита G7 из-за события в Белом доме
Мехонцев пристыдил украинского боксера-симулянта
Китай начал торговые эскалационные шаги против Японии
Ида Галич поделилась неприятными последствиями новогодних застолий
«Я разлюбил»: Клявер разоткровенничался о романе с Польной
Россиянам напомнили об увеличении пенсии по инвалидности
Когда застолье становится опасным: симптомы отравления алкоголем
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.