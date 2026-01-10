В Милане сорвался тестовый матч на олимпийской арене Тестовый матч на олимпийской арене сорвался из-за некачественного льда

Торжественное открытие олимпийской арены «Санта-Джулия» в Милане обернулось техническим фиаско: полуфинал Кубка Италии между клубами «Кальтерн» и «Варезе» остановили из-за пробоины во льду, сообщает издание The Athletic. Сотрудники стадиона пытались оперативно залить повреждение водой, но у них не вышло.

Перед этим комиссар НХЛ Гэри Беттмэн выражал серьезные сомнения в качестве льда на непроверенных итальянских объектах и даже допускал возможность отказа ведущих хоккеистов от участия в Олимпиаде из-за высокого риска получить травму. Дыра, возникшая на тестовом матче, ставит под вопрос готовность Милана принять звезд мирового уровня, чья страховка и здоровье стоят миллионы долларов.

Несмотря на очевидные проблемы, Международный олимпийский комитет сохраняет оптимизм. Спортивный директор МОК Пьер Дюкрей 9 января официально заверил прессу, что к началу турнира арена будет соответствовать всем мировым стандартам. Организаторы обещают, что «Санта-Джулия» станет безупречной площадкой, и долгожданное возвращение игроков НХЛ на олимпийский лед, запланированное на февраль.

