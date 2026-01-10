Атака США на Венесуэлу
В ФНС разъяснили, за какие подарки придется заплатить

ФНС напомнила о порядке уплаты налогов за дорогие подарки от друзей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Если в Новый год налогоплательщик получил в подарок квартиру, машину или акции не от близкого родственика, он обязан самостоятельно рассчитать НДФЛ, рассказали ТАСС в Федеральной налоговой службе. Декларацию по форме 3-НДФЛ нужно подать до 30 апреля следующего года, а сам налог уплатить до 15 июля.

Закон делает важное исключение: любые денежные переводы и ювелирные изделия налогом не облагаются, даже если их преподнес совершенно посторонний человек. Ситуация меняется, если подарок делает организация или индивидуальный предприниматель. В этом случае действует лимит в 4 тыс. рублей.

Сумма указанного дохода в размере, превышающем установленное ограничение 4 тыс. руб., подлежит обложению НДФЛ в установленном порядке, — отметили в налоговой.

Полностью освобождены от налоговых обязательств сделки между членами семьи и близкими родственниками — в этом случае вид подарка не имеет значения. Для всех остальных случаев ФНС рекомендует сохранять документы, подтверждающие стоимость полученного имущества. Подача отчетности в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика значительно упрощает процедуру и позволяет избежать визитов в инспекцию.

Ранее финансовый эксперт Александр Писарев рекомендовал начать восстановление бюджета после праздников с детального анализа декабрьских и январских расходов, разделив их на обязательные и импульсивные. По мнению специалиста, для финансовой стабильности в этот период нужно составить реалистичный план трат на ближайшие полтора месяца.

