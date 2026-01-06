Эксперт объяснил, как избавиться от «финансового тумана» после праздников

Анализ расходов за декабрь и начало января — первый и ключевой шаг для восстановления личного бюджета после праздников, заявил «Газете.Ru» финансовый эксперт Александр Писарев. По его словам, первый месяц года традиционно становится сложным из-за трат на подарки, поездки и отложенные покупки.

Писарев порекомендовал выделить 20–30 минут на разбор трат за декабрь и январь, разделив их на обязательные и импульсивные. Второй этап — составление реалистичного бюджета на четыре–шесть недель с учетом обязательных платежей и резерва на непредвиденные ситуации.

Идеальный бюджет, который существует только на бумаге, не работает. Гораздо эффективнее учитывать реальные траты и возможные колебания, — пояснил Писарев.

Третий момент — борьба с потребительским импульсом, который сохраняется после декабрьских распродаж. Четвертая мера — временное ограничение спонтанных трат, например, на кафе или подписки. В качестве пятого шага эксперт советует начать регулярные накопления, даже в размере 5–10% от дохода.

Если действовать поэтапно и без давления, уже через несколько недель можно вернуть контроль над бюджетом и избавиться от постпраздничного финансового тумана, — заключил эксперт.

