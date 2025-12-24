Россиянам рассказали, что приводит к дырам в личном бюджете Финансист Дайнеко: импульсивные траты могут привести к дефициту личного бюджета

Импульсивные и неконтролируемые траты стали основной причиной дефицита личного бюджета у россиян, особенно в преддверии праздников, рассказала финансист Ольга Дайнеко в беседе с «Газетой.Ru». К спонтанным покупкам чаще всего ведет отсутствие четкого плана, маркетинговые уловки магазинов и эмоциональное состояние покупателей.

Даже финансово дисциплинированным людям в этот период сложно удержаться от спонтанных трат. Чаще всего лишние покупки связаны с отсутствием планирования, маркетинговыми приемами продавцов и эмоциональным состоянием покупателей, — отметила она.

По словам эксперта, на пути к базовым товарам покупателя окружают акции и яркие витрины, что приводит к появлению в корзине ненужных мелочей. Дополнительными факторами риска являются поход в магазин на голодный желудок, в состоянии усталости или желание порадовать себя не по средствам.

Для сокращения лишних расходов Дайнеко рекомендует совершать покупки только по заранее составленному списку с установленным лимитом, используя для этого отдельную банковскую карту. Перед оплатой она советует пересмотреть корзину и оставить только необходимое, а при эмоциональной покупке сделать паузу как минимум на сутки. Эксперт также напоминает о возможности возврата товара.

Сэкономленные благодаря дисциплине средства финансист предлагает направлять на накопления или запланированные крупные покупки, поскольку даже небольшие, но регулярные импульсивные траты в итоге складываются в значительную сумму за год.

Ранее финансовый эксперт Анна Хуруджи рассказала, что планирование бюджета позволит избежать импульсивных трат после получения зарплаты. Она посоветовала заранее определять обязательные расходы и откладывать минимум 10% средств на непредвиденные обстоятельства.