23 декабря 2025 в 16:01

Финэксперт дала советы, как перестать импульсивно тратить зарплату

Финэксперт Хуруджи: планирование бюджета позволит избежать импульсивных трат

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Планирование бюджета позволит избежать импульсивных трат после получения зарплаты, заявила Pravda.Ru финансовый эксперт Анна Хуруджи. Она посоветовала заранее определять обязательные расходы и откладывать минимум 10% средств на непредвиденные обстоятельства.

В момент получения дохода создается ощущение, что денег много и можно позволить себе больше обычного. Но важно сразу планировать бюджет — определить обязательные расходы, такие как питание, транспорт и коммунальные услуги, отложить 10% на непредвиденные траты, а уже оставшуюся часть распределить по своему усмотрению, — порекомендовала Хуруджи.

Она отметила, что средства, уходящие на импульсивные покупки, не позволяют покрывать базовые потребности, не говоря уже о накоплениях на что-то существенное. Итог — перманентный стресс от необходимости каждый месяц начинать финансовую жизнь заново, с пустого кошелька, предупредила эксперт.

Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова заявила, что вложение в индивидуальный инвестиционный счет позволяет вернуть налоговый вычет — 13% от внесенной за год суммы. По ее словам, на ИИС можно покупать различные активы.

