Финэксперт дала совет россинам, куда вложить деньги

Вложение в индивидуальный инвестиционный счет позволяет вернуть налоговый вычет — 13% от внесенной за год суммы, заявила финансовый эксперт Елена Дроздова. По ее словам, переданным Lenta.ru, на ИИС можно покупать различные активы.

На 100 тысяч рублей можно открыть ИИС и внести эту сумму, получив налоговый вычет: до 52 тысяч рублей при ставке НДФЛ 13%, до 60 тысяч рублей — при ставке 15%, — заявила она.

Эксперт отметила, что решение вложить деньги или потратить их зависит от финансовых целей и текущих обстоятельств. Она пояснила, что если человеку необходима срочная покупка бытовой техники или запланировано путешествие, то лучше приобрести нужную вещь или оплатить поездку.

Ранее эксперт РЭУ имени Г. В. Плеханова Эльмира Асяева заявила, что доллар и евро больше не являются единственным способом сохранения сбережений. По ее словам, санкции и нехватка традиционных резервных валют в России подталкивают граждан к поиску альтернативных методов диверсификации активов.