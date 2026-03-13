Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 15:00

Как покрасить яйца в нежно-розовый цвет без химии: простой способ со свеклой к Пасхе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Перед Пасхой многие ищут красивые и безопасные способы покрасить яйца. Необязательно покупать магазинные красители — яркий розовый оттенок легко получить с помощью обычной свеклы. Этот натуральный способ не только экологичный, но и позволяет добиться очень нежных и красивых оттенков.

Для окрашивания лучше взять белые яйца — на них цвет получится более ярким и чистым. Есть два простых метода: холодный и горячий. В первом случае заранее сваренные вкрутую яйца окрашивают в свежем свекольном соке. Для этого сырую свеклу натирают на мелкой терке или измельчают в блендере, затем отжимают сок через марлю. В него добавляют столовую ложку уксуса, чтобы закрепить цвет, и опускают яйца. Уже через 20–30 минут скорлупа станет нежно-розовой, а если оставить на несколько часов или на ночь в холодильнике, оттенок будет более насыщенным.

Горячий способ дает более темный, бордово-розовый цвет. Свеклу натирают на крупной терке, заливают водой, добавляют немного уксуса и доводят до кипения. Затем в отвар кладут сырые яйца и варят около 10–15 минут. После этого их можно оставить в жидкости еще на некоторое время — так цвет станет глубже. Когда яйца высохнут, скорлупу можно слегка натереть каплей растительного масла — тогда она красиво засияет.

Пасха
яйца
праздники
советы
Марина Макарова
М. Макарова
