Голливуд формирует у американцев негативное отношение к России, заявила в интервью РИА Новости бывшая помощница Джо Байдена и обозреватель RT Тара Рид. Она подчеркнула, что россияне, на ее взгляд, отличаются теплотой и душевностью.

Американское правительство имеет огромное влияние на Голливуд, и они действительно направляют американцев на то, чтобы не любить Россию. Они навязывают стереотипы о том, будто тут до сих пор Советский Союз, коммунизм, времена 90-х. Они изображают русских агрессивными и негативными, — прокомментировала Рид.

Экс-помощница Байдена отметила, что Россия сегодня представляет собой капиталистическое государство, достигшее значительных успехов в инновациях, научных исследованиях и творческих проектах. Она также выразила гордость достижениями в области искусства, спорта, освоения космоса и высоких технологий.

Ранее Рид рассказала о своем интересе к русской культуре и языку. Она сообщила, что изучает русский язык три раза в неделю. Рид подчеркнула важность уважения к культуре страны, в которой она живет. Получить российский паспорт бывшая помощница Байдена смогла в декабре 2025 года.