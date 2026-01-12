Бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид выразила восхищение главным редактором международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргаритой Симоньян, призвав молиться за нее, передает РИА Новости. Она также назвала ее настоящей героиней.

Мне нравится работать с RT, Маргарита Симоньян — героиня для меня, и нам всем нужно мысленно быть с ней, молиться о ней. Она пережила огромные трудности, но даже с запретом в Европе и США ей удалось переориентироваться на другие страны, открыть RT India, — прокомментировала Рид.

Ранее Рид заявила, что Голливуд формирует у американцев негативный образ России. По ее словам, россияне славятся своей теплотой, но американское правительство и Голливуд транслируют стереотипы о русских как об агрессивных людях, напоминая о временах Советского Союза. Рид подчеркнула, что современная Россия — капиталистическое государство с достижениями в инновациях, науке, культуре, искусстве, спорте, космосе и высоких технологиях.

До этого экс-помощница Байдена заявила, что получает угрозы от украинцев. Однако, живя в России, она чувствует себя в полной безопасности. По ее словам, она внесена в украинские базы данных, включая «Миротворец», хотя там информации о ней нет. Рид также сообщила, что администрация Байдена пыталась что-то предпринять против нее, но безуспешно.