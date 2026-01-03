Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 10:09

Украинцы начали угрожать экс-помощнице Байдена

Экс-помощница Байдена Рид заявила, что получает угрозы от украинцев

Тара Рид Тара Рид Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Экс-помощница президента США Джо Байдена Тара Рид, которая сейчас работает обозревателем телеканала RT, заявила, что получает угрозы от украинских граждан. В интервью РИА Новости она уточнила, что в настоящее время проживает на территории России и здесь чувствует себя в полной безопасности.

Да, это так, [мне поступают угрозы]. Полагаю, я попала в какие-то украинские списки, вроде «Миротворца» (в самом «Миротворце» Рид нет. — NEWS.ru). Многие на Западе, кто поддерживают Россию, попадают в них. Украинцы довольно отчаянны в том, чтобы напугать людей, они «троллят» [в интернете], — сказала Рид,

Экс-помощница также добавила, что против нее уже пыталась действовать государственная машина администрации Джо Байдена, но безрезультатно. По ее словам, она готова вынести любые атаки и не намерена капитулировать перед теми, кого она называет террористами.

Ранее бывшая помощница Байдена, обвинившая его в сексуальных домогательствах, официально получила гражданство Российской Федерации. Она назвала его лучшим рождественским подарком. Рид работала в команде экс-президента еще в 1990-е годы. Свое публичное заявление о домогательствах со стороны политика она сделала в 2020 году. Ее слова нашли подтверждение в судебной декларации от 1996 года. В этом документе содержатся сведения о том, что Рид сообщала о непристойном поведении своего начальника.

Тара Рид
США
Украина
угрозы
