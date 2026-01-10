Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 13:19

Экс-помощница Байдена рассказала, что поможет россиянам понять США

Экс-помощница Байдена Рид посоветовала россиянам изучать США через фильмы Стоуна

Тара Рид Тара Рид Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид в интервью РИА Новости заявила, что фильмы режиссера Оливера Стоуна помогут россиянам понять американцев. Он стал автором картин «Рожденный четвертого июля», «Взвод» и «Народ против Ларри Флинта».

Что касается фильмов, я думаю, что дружелюбно к России настроен режиссер Оливер Стоун. Я думаю, русским было бы интересно изучить фильмы о войне во Вьетнаме, об американской жизни в то время, 60-е и 70-е года. Сейчас жизнь в США совсем другая, — подчеркнула Рид.

Ранее экс-помощница Байдена сообщила, что три раза в неделю изучает русский язык. Она подчеркнула, что считает важным уважать культуру страны, в которой живет. Рид получила российский паспорт в декабре 2025 года.

Также американский документалист Реджинальд Тремблей, переехавший в Крым, рассказал, что намерен просить российское гражданство. Он планирует направить официальное прошение президенту РФ Владимиру Путину, так как хочет остаться в стране навсегда. Режиссер снял несколько документальных фильмов о Крыме, занимается волонтерской работой с детьми с ограниченными возможностями и основал организацию «Друзья Крыма в США».

США
Россия
Тара Рид
Оливер Стоун
