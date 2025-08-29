День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 10:30

ФСБ опубликовала кадры задержания жителей Ярославской области за госизмену

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ФСБ России опубликовала кадры задержания жителей Ярославской области, обвиняемых в государственной измене, передает РИА Новости. По данным источника, они собирали и передавали спецслужбам Украины сведения об объектах критической инфраструктуры в регионе.

На видеозаписи зафиксирован момент задержания одного из подозреваемых. Также опубликованы фрагменты допросов, где фигуранты дают показания о своей деятельности.

Ранее ФСБ задержала двух жителей Приморского края по подозрению в сотрудничестве с СБУ. Подозреваемые планировали собирать информацию о военных объектах Минобороны России для передачи украинской стороне. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело о государственной измене, они находятся под арестом.

В то же время в ДНР задержали двух агентов украинской военной разведки, причастных к покушениям на чиновников. Задержанные граждане России участвовали в подрывах автомобилей представителей власти Херсонской области и ДНР в 2023 году. Оба фигуранта дали признательные показания.

аресты
Ярославская область
ФСБ
СБУ
