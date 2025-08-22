Двух жителей Приморья заподозрили в сотрудничестве с СБУ

Силовики задержали двух жителей Приморского края по подозрению в сотрудничестве с СБУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России. Отмечается, что подозреваемые планировали собрать информацию о военных объектах, а затем передать ее Украине.

Установлено, что по заданию представителей Службы безопасности Украины злоумышленники намеревались осуществить сбор сведений о военных объектах министерства обороны Российской Федерации, дислоцированных на территории региона, — сказано в сообщении.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Они арестованы.

Ранее жительницу Крыма приговорили к 15 годам колонии за передачу ГУР Украины фотографий российских средств ПВО. Также она обязана заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

До этого жительницу Крыма Алину Грек приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о госизмене и подготовке к теракту. Фигурантка планировала за деньги уничтожить железнодорожный релейный шкаф в Симферопольском районе республики по заданию сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины.