26 декабря 2025 в 11:27

Курсантам СБУ подарят «путевки» в зону боевых действий

Академия СБУ отправит курсантов в командировки в зону боевых действий

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Курсантов старших курсов академии Службы безопасности Украины отправят в краткосрочные командировки в зону боевых действий, рассказал в своей колонке для украинского издания Liga.net профессор кафедры учреждения Виталий Шимко. По его словам, ректор академии уже подписал соответствующее распоряжение. Документ датирован 23 декабря.

Руководство академии намерено направить моих воспитанников <...> в зону боевых действий, — сказал Шимко.

Уточняется, что речь идет об учащихся академии четвертого и пятого курсов. При этом Шимко неизвестны причины решения отправить курсантов в зону боевых действий. Сам он убежден, что им не место на передовой. Профессор потребовал максимальной огласки произошедшего.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов предположил, что численность скрытых резервов ВСУ на территории Украины может достигать 80 тыс. военнослужащих. По его словам, Киев располагает 10 корпусами, каждый из которых включает в себя от 6 до 8 тыс. человек.

