20 августа 2025 в 11:51

Россиянка получила 15 лет колонии за снимки мест российских средств ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительницу Крыма приговорили к 15 годам колонии за передачу ГУР Украины фотографий российских средств ПВО, сообщили в региональной прокуратуре. Также она обязана заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Известно, что в марте 2024 года женщина вступила в сообщество в одной из социальных сетей, которым управляло ГУР Украины. После она сделала фотографии мест расположения средств противовоздушной обороны и дислокации личного состава ВС РФ. Снимки она передала куратору и получила порядка 15 тысяч рублей. Поймали 28-летнюю россиянку сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

До этого жительницу Крыма Алину Грек приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о госизмене и подготовке к теракту. Фигурантка планировала за деньги уничтожить железнодорожный релейный шкаф в Симферопольском районе республики по заданию сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Тем временем Мещанский районный суд столицы арестовал россиянина по фамилии Парамонов в рамках уголовного дела о государственной измене. Фигурант пока не обжаловал меру пресечения.

