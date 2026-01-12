Атака США на Венесуэлу
Врач объяснила, почему мужчины должны носить подштанники зимой

Врач Тен: подштанники зимой снижают риск простатита и урологических проблем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подштанники снижают риск простатита, заявила NEWS.ru врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Она отметила, что данный предмет гардероба спасает мужчин и от других урологических проблем.

Переохлаждение области промежности и малого таза — один из факторов, провоцирующих обострение простатита. Холод вызывает спазм сосудов, ухудшая кровоток и местный иммунитет, что может активизировать условно-патогенную микрофлору. Хорошо, если подштанники имеют анатомический крой или усиленное плетение в этих областях. Это не просто вопрос комфорта, а профилактика урологических проблем, — добавила Тен.

Ранее уролог Сергей Артеменко заявил, что если опухоль простаты не увеличивается, ее в любом случае нужно активно отслеживать. Отказываться в такой ситуации от лечения и надеяться на лучшее — это серьезная ошибка.

Кроме того, врач Ольга Уланкина заявила, что возраст старше 45 лет, наследственность и питание — основные факторы риска развития рака простаты. Она отметила, что, по некоторым данным, это заболевание чаще диагностируют у мужчин, употребляющих обилие животных жиров.

