17 ноября 2025 в 17:37

Уролог опроверг популярный миф о раке простаты

Врач Артеменко: если опухоль простаты не растет, за ней все равно нужно следить

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В случае если опухоль простаты не увеличивается, ее в любом случае нужно активно отслеживать, заявил «Москве 24» уролог Сергей Артеменко. Отказываться в такой ситуации от лечения и надеяться на лучшее — это серьезная ошибка. Обычно таким пациентам назначают проходить регулярные анализы и обследования.

У мужчин с низким или средним риском заболевание удается контролировать настолько эффективно, что более 90–95% пациентов живут еще как минимум 10 лет, а причиной смерти в большинстве случаев становится не рак, — отметил Артеменко.

При этом врач напомнил, что встречаются разные формы опухолей. У одних мужчин они годами протекают бессимптомно, у других же — развиваются агрессивно. В связи с этим врач составляет терапию для пациента всегда индивидуально с учетом его текущего состояния.

Ранее врач Ольга Уланкина заявила, что возраст старше 45 лет, наследственность и питание — основные факторы риска развития рака простаты. Она отметила, что, по некоторым данным, это заболевание чаще диагностируют у мужчин, употребляющих обилие животных жиров.

заболевания
мужчины
здоровье
болезни
